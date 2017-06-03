豪雨成災復建經費 行政院啟動專案補助

近日強降雨造成各地方嚴重災情，中央已啟動6月豪雨復建專案。（中央災害應變中心提供）

近日強降雨造成部分公共設施損壞，對民眾安全造成威脅。（中央災害應變中心提供）

災後復原工作。（中央災害應變中心提供）

近日強降雨造成各地方嚴重災情，中央已啟動6月豪雨復建專案，地方公共設施搶災搶險除可先行動用地方災害準備金外，如復建經費不足需行政院協助，可依規定送行政院並由工程會統籌審議工作，於最短時間內撥補經費，補足地方復建需求。

工程會表示，近日強降雨造成部分公共設施損壞，對民眾安全造成威脅，地方政府皆於第一時間投注人力、物力先行搶修。如各直轄市及縣市政府今年災害準備金用罄，就後續若有公共設施復建需求時，擔心無力支應，工程會已於今（3）日發函，中央已啟動復建專案。

除了請各直轄市及縣市政府加強注意相關人員在執行搶修搶險時的人身安全外，各直轄市及縣市政府可循「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」於7月7日前報請行政院協助，工程會將立即啟動現勘審查機制。

工程會自訂定「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」以來，已建立完整的提報、審議及管控機制，並與地方政府建立常態的聯繫管道，可立即依地方的提報需求，統籌中央部會進行勘災，以協助地方政府展開實質復建工作。

(中時)