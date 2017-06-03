軍機協助疏運旅客 金門機場「警報」解除
強烈西南氣流減弱，台金線航班今（3）日趁好天氣空檔搶飛，立委楊鎮浯上午協調國防部加開3架次C-130軍機協助疏運，11時以後連北、高等主要航線也出現空位，連日來緊張狀況完全解除。
金門尚義機場接連2天因側風太強和雲幕過低，打亂台金5條航線的航班，原訂班機幾全取消，僅昨天就有逾2000人受到影響，坐困機場的旅客唉聲嘆氣，還有數10人在機場大廳過夜，留下很不一樣的金門回憶。
今天上午，西南氣流明顯轉弱，台金線終於恢復正常起降，一班接一班送走疲累不堪的旅客，開心都寫在每個人的臉上。立委楊鎮浯也適時協調國防部加派3架次C-130軍機協助疏運。
楊鎮浯金門服務處主任孫國智指出，上午共有2架次軍機飛台北、1架次飛高雄，疏運包括一般民眾、軍人和軍眷在內的赴台旅客203人。另有15人從高雄返回金門。
金門民航站主任洪念慈表示，上午疏運作業十分順暢，迄11時以後，連北、高等主要航線都出現空位，可搭載70人的軍機，中午12時14分第3班離境時，也只載客63人，留下7個空位，連日來緊張狀況完全解除。
由於搭乘軍機，僅需支付1000元，包括保險費在內，較一般非金門籍旅客搭乘民航客機的2000元至2200元便宜大半，很多人都說很讚。不少第1次搭乘的旅客，還開心在機場自拍留念。
(中時)
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