軍機協助疏運旅客 金門機場「警報」解除

金門天候好轉，立委楊鎮浯協調國防部加開3架次C-130軍機協助疏運。（李金生攝）

滯留台灣的旅客，也搭乘軍機返金。（李金生攝）

「來去台灣了！」民眾開心搭乘軍機離開金門。（李金生攝）

搭乘軍機的旅客，開心自拍留影。（李金生攝）

搭乘軍機的旅客，開心自拍留影。（李金生攝）

西南氣流轉弱，軍、民班機協力疏運旅客。（李金生攝）

搭乘軍機回台灣，旅客笑得好開心！（李金生攝）

「回金門了！」上午有15人搭乘軍機抵金。（李金生攝）

強烈西南氣流減弱，台金線航班今（3）日趁好天氣空檔搶飛，立委楊鎮浯上午協調國防部加開3架次C-130軍機協助疏運，11時以後連北、高等主要航線也出現空位，連日來緊張狀況完全解除。

金門尚義機場接連2天因側風太強和雲幕過低，打亂台金5條航線的航班，原訂班機幾全取消，僅昨天就有逾2000人受到影響，坐困機場的旅客唉聲嘆氣，還有數10人在機場大廳過夜，留下很不一樣的金門回憶。

今天上午，西南氣流明顯轉弱，台金線終於恢復正常起降，一班接一班送走疲累不堪的旅客，開心都寫在每個人的臉上。立委楊鎮浯也適時協調國防部加派3架次C-130軍機協助疏運。

楊鎮浯金門服務處主任孫國智指出，上午共有2架次軍機飛台北、1架次飛高雄，疏運包括一般民眾、軍人和軍眷在內的赴台旅客203人。另有15人從高雄返回金門。

金門民航站主任洪念慈表示，上午疏運作業十分順暢，迄11時以後，連北、高等主要航線都出現空位，可搭載70人的軍機，中午12時14分第3班離境時，也只載客63人，留下7個空位，連日來緊張狀況完全解除。

由於搭乘軍機，僅需支付1000元，包括保險費在內，較一般非金門籍旅客搭乘民航客機的2000元至2200元便宜大半，很多人都說很讚。不少第1次搭乘的旅客，還開心在機場自拍留念。

(中時)