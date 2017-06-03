MLB》達比修難敵凶猛太空人 送凱寇9連勝

達比修有(左)難擋太空人，送繳好頭的凱寇(右)開季9連勝。(美聯社)

太空人銳不可擋，如今堪稱全聯盟最難擊倒的球隊，若是還強碰王牌凱寇(Dallas Keuchel)領軍，即便本季強悍的達比修有，也只能俯首稱臣，兩人3日上演激烈投手戰，達比修雖飆8K，但遭柯瑞亞(Carlos Correa)轟3分炮，凱寇則技高一籌，繳6局無失分好投，率太空人7比1贏球，更斬獲個人先發9連勝。

達比修前役對藍鳥，繳6局失3分優質先發吞敗，此役又得遇上凱寇和太空人，無疑會是場硬仗。但他自然不肯認輸，前4局僅被打2支零星安打，無失分，不過他卻在5上2出局後落難，連挨2支安打後，拿手的滑球被柯瑞亞扛出中左外野3分炮，反觀凱寇依舊神勇，前5局僅僅被打出1支安打，完全沒給遊騎兵任何機會。

最後達比修用108球投完5局失3分，另飆出8K，在這場對戰先行退場，凱寇則續投6下，但他同樣在2出局後，遇上亂流連挨2支安打，加上自己又投出保送，陷入滿壘危機。但不同於達比修的命運，凱寇臨危不亂，與強打歐多爾(Rougned Odor)纏鬥7球讓他擊出滾地球，安然下莊，他投完6局挨3安、無失分，帶著勝投資格退場。

領先的太空人隨後在8上攻勢再起，先在二壘有人時，靠Y.古瑞爾(Yulieski Gurriel)二壘安打進帳第4分，史普林格(George Springer)再用3分炮重創遊騎兵。最後貝爾崔(Adrian Beltre)雖敲陽春彈，讓球隊避免完封，遊騎兵仍以6分之差輸太空人。

凱寇拿下這1勝，斬獲開季9連勝、跨季11連勝，同時是跨季12連不敗，以9勝0敗之姿傲視全聯盟，不過距聯盟紀錄還有很長一段路。目前大聯盟最長跨季連續先發不敗，是「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)1998到1999年所創30場；開季最長連勝，則是1912年馬奎德(Rube Marquard)的19連勝。

(中時電子報)