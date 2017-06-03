爭取前進荷蘭資格 師生競逐廣達游藝獎決賽門票

去年創意教學首獎得主仁美國小團隊，於德國進行實境探索。（主辦單位提供）

由廣達文教基金會與教育部合辦的第八屆廣達游藝獎競賽，今（3日）、明兩天於劍潭青年活動中心進行複賽：導覽達人項目將於明天從49組入圍參賽者選出12強進入決賽，10組入圍的創意教學團隊則於今天進行創意教學觀摩會，並由評審遴選後於決賽當天公布前三名。

廣達《游於藝》計畫自2004年進入台灣各地校園至今已屆13年，廣達游藝獎則已邁入第8屆；該計畫將展覽資源帶入學校進行跨領域整合，讓學童藉藝術啟發創意，老師們則從中激發創意教學能力；游藝獎則是提供參與《游於藝》計畫的學童與老師一個互相觀摩交流的競賽平台。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，本屆游藝獎在導覽達人項目，不僅報名數創歷屆新高達到五百多件，同時參賽者的背景也更多元化，分別有來自海外台校的學生以英語進行導覽，也有矯正學校的學生踴躍參賽，和偏鄉地區的學生一同爭取進入決賽的門票。而在創意教學獎的部分，各團隊提出的教學方案也展現令人驚豔的素質與水平。

今日進行的創意教學觀摩會，上午由教育部官員及廣達文教基金會執行長致詞揭開序幕，隨後將由去年創意教學獎首獎得主仁美國小教學團隊，進行「品德仁生」創意教案示範，分享去年參與德國實境探索任務後發展出的創意教學內容，分享結束後接著正式開始創意教學團隊的觀摩會。

本屆入選的觀摩教案內容呈現多元化，部分學校以科技帶入核心課程的設計，部分團隊則導入當地文化歷史連結，連結民間資源聚焦於學生的學習與全人發展等，精彩可期。當日除開放事前報名的教師及一般民眾觀摩，因尚有名額故接受現場報名。

第八屆廣達游藝獎總決賽將於7月1日在廣達總部舉行，首獎得主一行將參加海外實境探索任務。去年得獎隊伍前進德國，今年的得獎者則是到荷蘭進行深度文化探索。

(中時電子報)