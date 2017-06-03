加速!南極冰棚6天又裂18公里 斷開後海平面恐上升10cm

拉森C冰棚上的裂縫。(圖/美聯社)

拉森C上的裂縫從今年一月起快速往海邊裂開。(圖/Project MIDAS)

美國總統川普昨天宣布美國退出《巴黎協議》（Paris Agreement）震驚全球，也讓世人擔心全球氣候問題將隨之加劇。而近日讓外界重視的暖化問題，也包括了南極冰棚的裂縫加速延伸的現象，該冰棚裂縫以往都以穩定緩慢的速度延伸，但從上個月起加快了許多，甚至於在最近的6日間就裂了11英里(約17公里)，讓該冰棚離分離南極大陸的一天更加接近了，而冰棚分離後將成為史上最大的冰山，也將讓海平面上升至少10公分。

這道裂縫位於南極洲第4大的拉森C（Larsen C）冰棚上，近年以驚人的速度延長引發世人的關注，尤其在過去6天的時間內，就延長了11英里，讓整條裂縫達到了120英里(約193公里)，距離整個冰棚和南極大陸分離僅剩下8英里(約13公里)，分離後也將形成史上最大的冰山，面積約5,000-6,000平方公里的超巨大冰山，約是一個美國德拉瓦州、1/6個臺灣的大小。

去年11月拍下的拉森C冰棚上的裂縫穩定變寬，而從今年1月開始快速延長。(圖/美聯社)

「冰棚融化影響計畫」（Project MIDAS）是個總部位於英國、長年關注於氣候暖化對於南極冰棚的組織，該組織研究員拉克曼(Adrian Luckman)就表示，從今年一月開始這個「冰裂作用」(calving)的過程加劇，整個過程成完成的時間已經非常接近了，而當冰棚斷裂成為冰山之後，將使拉森C失去約10%的面積，也將徹底改變了南極這個半島的地貌景觀。

根據美國國家冰雪數據中心(National Snow and Ice Data Center)表示，冰棚是一個和大陸連結的浮動冰層，所以既然冰棚已經浮在海面上了，和大陸分離後成為的冰山並不會使海面上升，但是冰棚的存在仍很重要，因為當冰棚往內陸退縮後，冰川融冰可以更快的進入海中，讓海面上升的速度增快，據估計，如果拉森C目前所阻擋的冰，全數進入海中的話，全球海平面將上升10公分。

拉森B冰棚於2002年驟然崩落。(圖/美聯社)

拉森B冰棚於2002年驟然崩落。(圖/美聯社)

類似的冰棚分離發生在15年前，2002年時拉森B(Larsen B)冰棚驟然崩離，在該冰棚崩落後的這些年間，冰川融冰流入海中的速度加快了許多。儘管目前還沒有直接的證據指出拉森C，是因為氣候暖化的原因導致，但拉森B和1995年倒塌的冰棚拉森A，和大陸分離的原因被認為是與大氣溫度以及海洋溫度的升高很大的關係。

(中時電子報)