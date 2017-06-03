中信兄弟愛守備佈陣 道奇這移防才經典

道奇迎戰教士，一出局滿壘，輪到教士左打史密斯打擊，道奇內野右半邊押上包括中外野手等4人，形成有趣奇景。(翻攝網站「fivethirtyeight.com」)

中信兄弟本季換成美籍總教練史耐德掌兵符，比前幾季更重視情蒐，並且針對強力拉回型的打者，大玩守備佈陣。這在美國大聯盟早有前例，最為現在球迷熟知的，應該就是去年剛退休的紅襪「老爹」歐提茲(David Ortiz)。

談到內野移防，以下面這案例最經典，堪稱守備佈陣教科書。那是2014年8月道奇迎戰教士，延長12局下，雙方2比2平手，教士一出局滿壘，輪到左打史密斯(Seth Smith)打擊，道奇內野左半邊只擺三壘手，中外野手、一壘手、二壘手與游擊手，4人全移防到右半部，形成有趣奇景。

你知我知，此時內野左半邊是極大空檔，史密斯只要觸擊或推打到這一側，就能結束比賽。結果左打史密斯仍拉打到右半邊，形成滾地球，打到內野佈陣裡，正中道奇下懷，使三壘跑者被封殺本壘前。雖然教士最後敲出再見安打，但道奇這次佈陣，常被美國媒體和棒球迷津津樂道。

(中時電子報)