台中綠川整治 明年2月整體工程完工

市議員邱素貞（左）、翁美春，今天在市議會關心台中市主要河川的疏濬情形！（陳世宗攝）

昨日一場豪大雨，台灣地區許多地方傳出嚴重災情！台中市議會3日進行都發建設水利業務質詢，市議員邱素貞、翁美春關心台中市主要河川疏濬情形。她們除肯定水利局美化柳川的成果，也關心目前綠川整治工程進度，以及豐原區葫蘆墩公園軟埤仔溪排水河道功能，是否受影響。

邱素貞說，柳川自中正柳橋至民權柳橋段完成整治後，去年耶誕節前夕啟用，市府最近貼出公告，自6月1日起至5日上午6點期間暫停開放，工程是否經得起大雨考驗？整治是否破功？

水利局長周廷彰表示，因西南氣流與梅雨鋒面來臨，為保障市民的安全，河道暫停開放，但還是可以在旁邊人行步道散步。柳川是排水道，排水、生態、綠化取得最好的平衡，柳川設有水位站，警報器，監視器，還有保全，豪雨期間有人員待命，掌握水情變化，這次遇到大雨，整個結構安全沒有問題。

邱素貞、翁美春指出，為提升台中市綠川水體品質，達到水質清、環境美，並活化水岸閒置空間，維護生態環境，目前柳川整治已完工，希望綠川整治工程進度也要如期實施。

周庭彰表示，為改善綠川水質，水利局推動「新盛綠川水質改善三部曲」，利用汙水截流、旱溪引流及水質淨化策略，有效減少汙水排入綠川，維持河川基流水量及提升河川自淨能力；目前已完成旱溪引流工程，預計今年8月結構物可竣工，明年2月將可完成整體水質改善及環境營造作業，將給民眾一條煥然一新的美麗綠川。

周廷彰指出，綠川自雙十路至民權路段，總長度約700多公尺，比柳川長度多二倍，將分為四路段營造，自台灣大道至中山綠橋將營造新創水岸；雙十路至成功路段，將創造人行散步空間(綠川小路)；東協廣場部分，將營造東協風情音樂或活動廣場，民眾可以步行或騎腳踏車方式在河岸漫步，未來綠川美化完成後，對於吸引國際觀光客將有相當大的幫助。

後續水利局已提報綠川水岸營造延伸計畫納入行政院前瞻基礎建設計畫，總經費約10億元，往下游延伸串連綠空鐵道及長春公園周邊水岸，並往南延伸至中興大學，與旱溪大康橋計畫結合，串接綠川與康橋水岸，提供市民更優美之水岸景觀環境，將使中區、南區因綠川水環境更加繁榮。

(中時)