土地公顯靈 偷車賊廟內躲雨遇警關心露了餡
台中太平區47歲的范姓男子平時做臨時工，居無定所，日前於德明路附近偷竊一部重機車，做為交通工具使用，昨（2）日滂沱大雨時躲在太平黃竹山區某土地公廟睡覺，適值宏龍派出所所長許景勝執行護農專案，巡邏經過發現范姓男子與日前機車失竊案件涉嫌之男子相似，經盤查後確認就是他偷車，也找回失竊重機車。
太平警分局宏龍派出所所長許景勝、警員王俊民，昨(2)日晚上約10時許執行黃竹山區執行護農專案時，晚間下著滂沱大雨，員警沿著山區產業道路巡視果園及山區道路有無坍方，發現1名男子在路旁土公廟內椅子上睡覺，隨即趨前關心，一照面員警就發覺該男子很像是當天在德明路涉嫌偷竊重機車的男子，立即深入盤查，調閱出涉案男子相片，並確認無誤，也讓查獲的員警直呼，舉頭三尺有神明。
警方指稱，范嫌供稱，平日居無定所，在工地打臨時工為主，想說到山上逛逛，結果碰到大雨，只好躲在土地公廟內躲雨，並坦承偷竊機車情事，警方也在訊後將范男依竊盜罪嫌移送偵辦。
楊姓失主得知後，直呼警察好眼力，連竊嫌躲在山區也被可以找到，也稱歹事不要做，神明都有在看。
(中時)
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