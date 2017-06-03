驚人雨量荖濃溪暴漲 台20線道路遭沖刷掏空

桃源區勤和到復興路基掏空。(郭韋綺翻攝)

桃源區勤和到復興路基掏空。(郭韋綺翻攝)

荖濃溪湍急水流掏空路基。(郭韋綺翻攝)

荖濃溪滾滾黃流。(郭韋綺翻攝)

山區驚人降雨量，荖濃溪水暴漲。(郭韋綺翻攝)

梅雨暴雨襲台，3天雨量最多下在高雄桃源山區，累積雨量超過900毫米，山區驚人的雨量，荖濃溪水瞬間暴漲，湍急的洶湧水流，導致台20線92K勤和至復興道路遭沖刷掏空，勤和里長柯文龍表示，昨下整夜大雨，今(3)天早上發現路面已被削掉一大半，人車暫無法通行；公路單位已先封閉道路，待雨停後再進行修復。

(中時)