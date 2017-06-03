觀展人數破10萬！ 故宮奧塞展新添拍照打卡裝置 民眾化為米勒筆下最佳主角

現場民眾共慶展覽突破十萬觀展人次。（時藝多媒體提供）

由國立故宮博物院、奧塞美術館、時藝多媒體、閣林文創共同主辦的「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」，於四月初開展至今參訪人數已突破10萬人大關，排隊人潮絡繹不絕就為了親眼目睹米勒、梵谷、雷諾瓦等世紀名畫真跡，本次的奧塞美術館巡迴展展品總保值就超過150億台幣，可謂是近來年暑假台北最盛大的藝術盛事。

本展覽僅巡迴韓國首爾及台北兩站，展出包括梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、塞尚、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等藝術大師69件作品，完整展現西方19世紀下半葉豐碩的藝術成果。展區以五大美學概念劃分，包含：浪漫主義與古典主義、學院派與寫實主義、印象派與自然主義、象徵主義與折衷主義、二十世紀現代藝術之起源等。在這五個重要藝術運動對照之下，讓觀眾彷彿漫步巴黎左岸，看盡十九世紀的藝術獨特面貌。

本次展覽引進時下最流行的即時列印技術，只要民眾上傳照片至社群軟體Instagram並標示#奧塞美術館30週年大展(需為公開的帳戶)便可以經由現場機台免費列印觀展照片留念，現場不少民眾發揮創意搶著和米勒的拾穗裝置藝術合影，民眾們發揮各種動作與巧思，彷彿置身於《拾穗》畫作中當主角，透過裝置藝術的情境塑造，與好友們難忘的觀展經驗被捕捉在最珍貴且美好的時光裡，讓攝影記錄永恆的一刻；讓照片見證藝術的洗禮，也就像是米勒的《拾穗》永久流傳在世人心中般亙古雋永。

今年就讀大學四年級的胡同學表示：「和朋友們抽空來看奧塞展覺得非常值得，尤其是拍照打卡完之後還可以列印出來收藏，主辦單位非常用心。」同行的孫同學也說：「展場內基於保護畫作所以不能拍照原先有些失望，但是在拾穗裝置裡拍照就好像親身在畫中一樣，沒想到那麼好玩。」現場Instagram免費列印機台活動只到6月15日止，想要體驗的朋友們可千萬不要錯過。

※展覽及售票資訊

◎展覽時間： 4月8日至7月24日09:00~17:00(16:30最後進場)

◎展覽地點：國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓特展區

◎售票訊息：請至「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」展場入口處售票亭或洽7-11 ibon 、全家FamiPort、Yahoo奇摩超級商城、GOMAJI、博客來售票網購買。

購票資訊。（時藝多媒體提供）

◎洽詢專線：02-6616-9938 (客服時間：11:00-17:30)

(中時電子報)