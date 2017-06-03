朱立倫前往北海岸勘災 指示加速災區復原

新北市長朱立倫今（3）日上午前往金山、石門勘災，朱立倫表示將加速災區復原工作。（李其樺攝）

新北市長朱立倫今（3）日上午前往金山、石門勘災，朱立倫表示將加速災區復原工作。（李其樺攝）

昨日暴雨在北海岸釀成慘重災情，新北市長朱立倫今（3）日上午前往石門、金山勘查災情，過程中遇里長當面陳情指山上還有居民受困，也承諾將盡速搶通道路，救出受困居民。

昨日暴雨在北海岸釀成慘重災情，新北市長朱立倫3日上午前往石門、金山勘查災情，過程中遇里長當面陳情指山上還有居民受困，也承諾將盡速搶通道路，救出受困居民。

今天上午朱立倫前往金山視察遭暴漲溪水沖斷的磺溪橋時，永興里長許瑞林、六股里長鐘鼎平當面陳情，「市府根本勘錯災了！」許瑞林說，山上尚有51位居民受困，居民只能自力救濟，抱怨政府救災不積極。對此朱立倫承諾將盡力協助。

朱立倫表示，北海岸主要幹道已經恢復交通，尚有部分山區道路尚待打通，目前國軍、工務局已全力投入救災，會加速災區復建工程，也將給予災民補助。

對於北海岸居民不滿太晚宣布停班停課朱立倫表示抱歉，將要求區公所記取教訓，另外，這次降雨量達600毫米，超乎原先估計，推測應是全球氣候變遷影響，未來制定防洪標準將更謹慎。

(中時)