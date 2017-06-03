朱立倫前往北海岸勘災 指示加速災區復原
昨日暴雨在北海岸釀成慘重災情，新北市長朱立倫今（3）日上午前往石門、金山勘查災情，過程中遇里長當面陳情指山上還有居民受困，也承諾將盡速搶通道路，救出受困居民。
昨日暴雨在北海岸釀成慘重災情，新北市長朱立倫3日上午前往石門、金山勘查災情，過程中遇里長當面陳情指山上還有居民受困，也承諾將盡速搶通道路，救出受困居民。
今天上午朱立倫前往金山視察遭暴漲溪水沖斷的磺溪橋時，永興里長許瑞林、六股里長鐘鼎平當面陳情，「市府根本勘錯災了！」許瑞林說，山上尚有51位居民受困，居民只能自力救濟，抱怨政府救災不積極。對此朱立倫承諾將盡力協助。
朱立倫表示，北海岸主要幹道已經恢復交通，尚有部分山區道路尚待打通，目前國軍、工務局已全力投入救災，會加速災區復建工程，也將給予災民補助。
對於北海岸居民不滿太晚宣布停班停課朱立倫表示抱歉，將要求區公所記取教訓，另外，這次降雨量達600毫米，超乎原先估計，推測應是全球氣候變遷影響，未來制定防洪標準將更謹慎。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。