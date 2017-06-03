人行道「行不通」？中市議員籲擴大路平

台中市議員江肇國（右）與何敏誠要求市府盡速改善人行道的無障礙環境，提供更友善順暢的人行空間。（盧金足攝）

台中市議員李中表示，有的人行道與道路路面銜接不平順，高低差太大。（盧金足攝）

為營造友善身障環境，台中市政府路平專案一併改善路旁無障礙坡道，104年至今已完成552座無障礙坡道改善，104及105年度也陸續完成31公里人行道改善，今年預計再改善12.8公里；此外，市府排除人行道公共設施阻礙物，1155處阻礙物已排除900餘處，其中的台電電箱部分將由台電提供經費改善，預計今年全數完成，提供更友善順暢的人行空間。

台中市議會都發建設水利業務質詢，市議員陳政顯、江肇國、何敏誠、李中等人皆關心人行道路障清除進度與人行空間藍圖規劃。

江肇國、何敏誠在議會質詢時表示，根據統計，中市一半以上的人行道有遭占用、路阻阻擋等情形，憂心「行不通」，要求市府應加強改善。

江肇國指出，台中市目前列管的1148條人行道中，共達611條出現有障礙物、不暢通的情況，其中更高達455條是高度阻礙，阻礙的原因大部分為路阻、變電箱、非法占用物品、車輛違停等。

李中表示，人行道的設置是要讓行人行走便利且安全，但不少新建設人行道與舊人行道改建，無法讓用路人安心通行。

李中以國美館美村路人行道為例，該處人行道與道路路面銜接不平順，高低差過大，身障者的輪椅或嬰兒車無法順利上下外，因斜坡面向與人行道夾角過大，行人經常踩空或因劇烈震盪以致物品掉落。

建設局長黃玉霖表示，市府積極推動4年500公里路平專案，為提升人行道的無障礙環境，除透過路平專案一併改善路旁無障礙坡道，104年至今已完成552座無障礙坡道改善，104及105年度已陸續完成31公里，近7萬7000平方公尺的人行道改善，今年度預計改善12.8公里人行道。

此外，建設局更盤點人行道上公共設施阻礙物並進行排除，初步統計1155處阻礙物已完成900餘處，剩餘台電電箱部分也協調台電公司同意提供經費進行改善，預計今年將可順利完成，保持足夠通行空間，提供友善順暢的人行空間。

(中時)