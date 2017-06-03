美國人最常拼錯單字 「香蕉」和「明天」皆上榜？

以大數據分析美國50州各州居民最容易拼錯或錯用的單字。（圖/GoogleTrends推特）

對於像我們一樣的外國人來說，小時候學習英文最頭痛的一件事就是拼字，但在數位時代興起之後，以英語為母語的美國民眾，似乎也面臨拼字的困擾。谷歌（Google）日前公布美國50州居民最常拼錯和上網查詢拼法的單字清單，在清單中赫然發現如「香蕉」（Banana）、「明天」（Tomorrow）和「漂亮」（Beautiful）等單字，確實讓外界感到震驚。

據美國哥倫比亞電視網（CBS）報導，學習和記憶英文單字拼法，一直是我們等非母語者最痛苦的一環，尤其是每當遇到考試時，各種不常用或專門術語往往讓人感到絕望，但網路搜尋引擎谷歌，透過大數據分析，於日前公布全美50州居民最常拼錯和查詢拼法的單詞，赫然出現許多初階單字上榜，包含香蕉、明天、美麗、天使（Angel）和學院（college）等都名列前十五大困擾，似乎顯示在手機和電腦的數位化普及後，中文社會有書寫盲點、英語世界也開始出現拼音的困擾了。

由於是根據不同州分區調查，新墨西哥州最常拼錯單字是「香蕉」、夏威夷州（Hawaii）是「人們」（People）、阿拉斯加州是計畫（Schedule）、紐約與加州是漂亮、佛羅里達州（Florida）是「收據」（receipt）、而喬治亞州則是「灰色」（Gray），但最讓分析師驚訝的卻是威斯康辛州（Wisconsin），因為該州居民最容易拼錯的單字，居然就是該州的州名！

前十五大最容易拼錯排行：

1.精彩的（supercalifragilisticexpialidocious）

2.保持、維護（Maintenance）

3.鑽石（Diamond）

4.漂亮（Beautiful）

5.驚訝、驚喜（Surprise）

6.香蕉（Banana）

7.可行的（Available）

8.感覺、意識（Sense）

9.大學、學院（College）

10.疾病（Disease）

11.引述（Quote）

12.美味（Delicious）

13.明天（Tomorrow）

14.證照（License）

15.天使（Angel）

(中時電子報)