魅力難擋！《冰與火之歌》風靡全球 哈佛大學將開課

由HBO所出品的《冰與火之歌:權力遊戲》可說是近年來最紅的美國電視劇,錯綜複雜的劇情,加上鮮活及獨具魅力的角色,完全擄獲全球粉絲的心。如今,哈佛大學(Harvard University)即將開設相關課程,探討劇裡所描述的中世紀歷史與文化,藉此提高學生的學習興趣。

美劇《冰與火之歌》是改編美國作家喬治‧馬丁(George Martin)所著的史詩奇幻小說,其故事背景是設定在中世紀。據美國時代雜誌《Time》報導,美國哈佛大學將在今年秋季,開設一門名叫「真實的冰與火之歌:從現代神話到中世紀模型」(The Real Game of Thrones: From Modern Myths to Medieval Models)的課程,授課內容主要講述西元前400年到西元後1500年這段期間,劇中所借用歐洲歷史、文化元素、人物角色的原型。

而這門課程將由兩位老師主講,分別是中世紀歷史學教授吉爾斯多福(Sean Gilsdorf)以及研究宗教學的德國助理教授奇拉寇希恩(Racha Kirakosian)。奇拉寇希恩認為,《冰與火之歌》過於戲劇化了一些根本的事情,不過若能藉此吸引學生,教導他們更深的知識,她說這是身為老師該做的工作。

另外,第7季的《冰與火之歌》將於7月17日登場,從近來釋出的最新預告片中可知,將有一場大戰將至,令美劇迷相當期待;究竟史塔克家族會何去何從?「龍后」丹妮莉絲坦格利安又能否統治七大王國?就待到時候揭曉。

