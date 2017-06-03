魅力難擋！《冰與火之歌》風靡全球 哈佛大學將開課
由HBO所出品的《冰與火之歌：權力遊戲》可說是近年來最紅的美國電視劇，錯綜複雜的劇情，加上鮮活及獨具魅力的角色，完全擄獲全球粉絲的心。如今，哈佛大學（Harvard University）即將開設相關課程，探討劇裡所描述的中世紀歷史與文化，藉此提高學生的學習興趣。
美劇《冰與火之歌》是改編美國作家喬治‧馬丁（George Martin）所著的史詩奇幻小說，其故事背景是設定在中世紀。據美國時代雜誌《Time》報導，美國哈佛大學將在今年秋季，開設一門名叫「真實的冰與火之歌：從現代神話到中世紀模型」（The Real Game of Thrones: From Modern Myths to Medieval Models）的課程，授課內容主要講述西元前400年到西元後1500年這段期間，劇中所借用歐洲歷史、文化元素、人物角色的原型。
而這門課程將由兩位老師主講，分別是中世紀歷史學教授吉爾斯多福（Sean Gilsdorf）以及研究宗教學的德國助理教授奇拉寇希恩（Racha Kirakosian）。奇拉寇希恩認為，《冰與火之歌》過於戲劇化了一些根本的事情，不過若能藉此吸引學生，教導他們更深的知識，她說這是身為老師該做的工作。
另外，第7季的《冰與火之歌》將於7月17日登場，從近來釋出的最新預告片中可知，將有一場大戰將至，令美劇迷相當期待；究竟史塔克家族會何去何從？「龍后」丹妮莉絲坦格利安又能否統治七大王國？就待到時候揭曉。
(中時電子報)
文章來源：美國時代雜誌
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