美防長提及台美軍售 學者解讀不一

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）3日在新加坡「香格里拉會談」說，美國會繼續沿用已有《台灣關係法》，繼續支持台灣的民主政府，提供所需要的軍事裝備，他在回答提問時，也解釋美國的「一個中國政策」沒有改變。有學者認為這是原則性宣示，也有學者認為這是美方對台的積極訊號。

文化大學講座教授陳一新認為，基於中美互信和默契，馬提斯僅是做原則上的宣示，並非確認台美軍售即將成真；他表示，美國仍不會售予台灣攻擊型武器如F-35，僅會賣給台灣傳統防禦性武器，否則將超越中美關係對台灣問題的界線。

淡江大學國際研究學院院長王高成認為，馬提斯主動提及台灣

，意味美國著眼台海情勢穩定，沒有忽略台灣在美國亞太戰略的角色，因此台美軍事關係仍會依照既有的對台承諾繼續實行，也有向台灣政府傳達台美關係仍穩健的訊號。

「但馬提斯也強調一個中國政策沒有改變」，王高成指出，這說明美國始終顧及中美關係以及朝核問題等客觀環境因素；因此他認為，美對台軍售的質、量以時間，仍停留在未知數的階段。

美媒日前報導，美對台軍售恐將推遲進程之際，馬提斯有關台灣軍售談話，兩者是否相關？前陸委會副主委、淡江大學戰略研究所助理教授黃介正認為，「均衡兩岸」是馬提斯此番話的弦外之音，但並非傳達「我要賣你武器」的確切訊息。但就他了解，美對台軍售時程並未延宕，仍在計畫當中。

(旺報)