美防長提及台美軍售 學者解讀不一
美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）3日在新加坡「香格里拉會談」說，美國會繼續沿用已有《台灣關係法》，繼續支持台灣的民主政府，提供所需要的軍事裝備，他在回答提問時，也解釋美國的「一個中國政策」沒有改變。有學者認為這是原則性宣示，也有學者認為這是美方對台的積極訊號。
文化大學講座教授陳一新認為，基於中美互信和默契，馬提斯僅是做原則上的宣示，並非確認台美軍售即將成真；他表示，美國仍不會售予台灣攻擊型武器如F-35，僅會賣給台灣傳統防禦性武器，否則將超越中美關係對台灣問題的界線。
淡江大學國際研究學院院長王高成認為，馬提斯主動提及台灣
，意味美國著眼台海情勢穩定，沒有忽略台灣在美國亞太戰略的角色，因此台美軍事關係仍會依照既有的對台承諾繼續實行，也有向台灣政府傳達台美關係仍穩健的訊號。
「但馬提斯也強調一個中國政策沒有改變」，王高成指出，這說明美國始終顧及中美關係以及朝核問題等客觀環境因素；因此他認為，美對台軍售的質、量以時間，仍停留在未知數的階段。
美媒日前報導，美對台軍售恐將推遲進程之際，馬提斯有關台灣軍售談話，兩者是否相關？前陸委會副主委、淡江大學戰略研究所助理教授黃介正認為，「均衡兩岸」是馬提斯此番話的弦外之音，但並非傳達「我要賣你武器」的確切訊息。但就他了解，美對台軍售時程並未延宕，仍在計畫當中。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。