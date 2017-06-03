長服法今上路　現有長照機構不受影響

長服法今正式上路，衛福部指出，只要不遷移不擴建，現有的長照機構可維持過往營運。（倪浩倫攝）

歷經2年的時間，《長期照顧服務法》（簡稱長服法）今日正式上路。對於現已存在的長照相關機構，只要未涉及擴建、遷移，均可依現行規定繼續提供服務，否則就得符合新的設立標準。衛福部指出，此次上路的長期機構設立標準、設立許可和管理辦法，是為讓有意投入的民間單位有所依循，也達到強化管理的目的。

《長服法》前年5月15日經立院三讀通過，當時決定2年後正式上路，衛福部也選定在今日上路。只是當時最受爭議的，是現有的養護機構、身障機構、護理之家等長照相關機構，需在2023年前，選擇「重新申請、適用新法」，或維持既有規模但不能遷移或擴建，且一旦機構負責人患者，便須重新重新申請來符合新的規定，引起不少機構業者反彈。

經評估，衛福部透過修訂《長服法》子法來因應，只要是現存的長照相關機構，就算機構負責人換人，只要沒有擴建或遷移，均可依現行制度來提供服務，營運不受影響；只是若有擴建或遷移，則須向新申請的機構一樣，符合新的設立標準。

衛福部補充，新法規定，未來從事長照服務，得經過訓練、完成認證病取得長照服務人員資

格，並登錄於長照服務機構，才能提供長照服務，此外，每6年應完成120點以上的繼續教育，以維護受照顧者權益。

(中時)