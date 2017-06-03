謝賢爽收3.2億豪宅 謝婷婷不搬同住主因好有愛

謝婷婷透露謝賢最近忙搬新家。（圖／達志影像）

80歲的謝賢日前被爆從兒子謝霆鋒手上得到一棟約3.2億台幣的豪宅當父親節禮物，昨(2日)女兒謝婷婷出席公開活動，被問此事，她雖沒正面承認但表示知道父親最近要搬新家，是否會搬去跟謝賢同住？謝婷婷說謝賢一直以來很獨立，應該不會答應，她會先尊重爸爸意見，過幾年再說。

問謝賢最近名下新房是否是謝霆鋒送的？謝婷婷表示她不清楚，只知道謝賢最近要搬家，她會去幫忙，也強調「家人之間沒什麼送不送」，而既然房子變大了，謝婷婷是否打算搬去跟爸爸一起住？她則說謝賢很獨立，有問過他，「Daddy不OK，我也不太OK。」

而謝賢先前發生車禍，當時謝婷婷便提議跟他一起住，但當時不方便，現在換房子了，謝婷婷直言會重新考慮這件事，身為女兒更有該好好照顧父親的義務，但不會強迫哥哥也搬來同住，笑說：「難道叫霆鋒跟他一起睡嗎？」

(中時電子報)