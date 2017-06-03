水溝蓋孔隙太寬 竹市議員：單車隱形殺手
新竹市YouBike去年5月建置以來，已達33站點、約830車輛，民眾使用率極高，也帶動居家單車上路的休閒運動，不過3日市議員黃美慧在議會質詢，指轄內水溝蓋縫隙過大，車輪易卡住，恐造成市民摔傷，是單車隱形殺手，要求市府趕緊改善，給市民安全道路。
黃美慧說，市民就向她反映，曾因單車卡水溝隙縫而摔倒，她實地走訪現場，發現水溝蓋寬度都不一樣，3.8公分、3.5公分、3公分不等，且自行車輪寬僅2.2公分，民眾行經水溝蓋時十分危險，不小心就會卡輪，呼籲相關單位能全面清查。
工務處副處長曾嘉文表示，新竹市道路約10萬個水溝蓋，依道路寬度不同，水溝造型、孔蓋尺寸設計上也會有些差異，加上設置多年，經車輛行走輾壓，會使混泥土基座損壞，以致縫隙寬度不一，另水溝主要是排水功能，據行政院公共工程會規範，水溝蓋與框座間縫隙為3公分，方便清淤時開啟的緩衝空間。
他說，工務處已派員清查，針對變形的孔蓋進行更換，預計6月20日可全部更換完成，未來也會加強巡檢，優先處理變形孔蓋。另因應道路人本環境建設計畫，並維護身障者、單車族安全，目前鍍鋅格柵式（網狀長格）水溝蓋，已陸續要求其水格柵方向，與道路方向垂直。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。