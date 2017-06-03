水溝蓋孔隙太寬　竹市議員：單車隱形殺手

新竹市YouBike使用率極高，3日市議員黃美慧在議會質詢，指轄內水溝蓋縫隙過大，車輪易卡住，恐造成市民摔傷。（郭芝函攝）

新竹市議員黃美慧，3日在議會質詢，指轄內水溝蓋縫隙過大，有民眾騎單車因此摔傷，要求市府趕緊改善。（郭芝函攝）

新竹市議員黃美慧3日在議會質詢，指民眾向她反映，騎單車經過水垢蓋時卡住，連人帶車摔倒在地。（郭芝函翻攝）

新竹市YouBike去年5月建置以來，已達33站點、約830車輛，民眾使用率極高，也帶動居家單車上路的休閒運動，不過3日市議員黃美慧在議會質詢，指轄內水溝蓋縫隙過大，車輪易卡住，恐造成市民摔傷，是單車隱形殺手，要求市府趕緊改善，給市民安全道路。

黃美慧說，市民就向她反映，曾因單車卡水溝隙縫而摔倒，她實地走訪現場，發現水溝蓋寬度都不一樣，3.8公分、3.5公分、3公分不等，且自行車輪寬僅2.2公分，民眾行經水溝蓋時十分危險，不小心就會卡輪，呼籲相關單位能全面清查。

工務處副處長曾嘉文表示，新竹市道路約10萬個水溝蓋，依道路寬度不同，水溝造型、孔蓋尺寸設計上也會有些差異，加上設置多年，經車輛行走輾壓，會使混泥土基座損壞，以致縫隙寬度不一，另水溝主要是排水功能，據行政院公共工程會規範，水溝蓋與框座間縫隙為3公分，方便清淤時開啟的緩衝空間。

他說，工務處已派員清查，針對變形的孔蓋進行更換，預計6月20日可全部更換完成，未來也會加強巡檢，優先處理變形孔蓋。另因應道路人本環境建設計畫，並維護身障者、單車族安全，目前鍍鋅格柵式（網狀長格）水溝蓋，已陸續要求其水格柵方向，與道路方向垂直。

(中時)