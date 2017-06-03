《吃吃的愛》大陸票房滑鐵盧 小S一句話神解
由蔡康永首度執導、小S領銜主演的電影《吃吃的愛》，端午連假開出3500萬票房，全台累積票房已逾4300萬，這讓「康熙」兩人對此片後勢深具信心，不過在大陸票房僅一周就被擠出排行榜，對此小S也點出癥結點。
《吃吃的愛》在大陸票房叫好不叫座，票房未如預期開出紅盤，排片比從最初僅7%被擠壓到3%，上映才7天就被擠出榜外，慘況形同下檔電影，最後票房僅有2600萬人民幣（約台幣1.15億），《康熙來了》的招牌頓時黯然失色，根據《蘋果日報》報導，今天兩人出席簽票會也發表看法，蔡康永說：「每部電影都有它的命運，尤其跟好萊塢大片競爭更激烈」，小S則表示「去大陸辦活動時真的很多人來握手說好喜歡我，結果都沒去買票」，對此蔡康永則緩頰「他們是真的喜歡你啊，但票房不能跟喜愛程度畫等號」。
對於電影需賣出5億才能回本，以目前狀況來說是確定賠錢，對此蔡康永表示還是會繼續宣傳衝刺票房，但賠錢的話總不能要我們去死吧，此外兩個人還允諾，
台灣票放能破億，就同戴《甘味人生》假面具開直播，至於此承諾能否兌現，就看台灣粉絲買不買帳。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。