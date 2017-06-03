《吃吃的愛》大陸票房滑鐵盧 小S一句話神解

小s主演的電影《吃吃的愛》，在台灣票房開紅盤，大陸卻慘遭滑鐵盧。(圖/本報系資料照)

由蔡康永首度執導、小S領銜主演的電影《吃吃的愛》，端午連假開出3500萬票房，全台累積票房已逾4300萬，這讓「康熙」兩人對此片後勢深具信心，不過在大陸票房僅一周就被擠出排行榜，對此小S也點出癥結點。

《吃吃的愛》在大陸票房叫好不叫座，票房未如預期開出紅盤，排片比從最初僅7%被擠壓到3%，上映才7天就被擠出榜外，慘況形同下檔電影，最後票房僅有2600萬人民幣（約台幣1.15億），《康熙來了》的招牌頓時黯然失色，根據《蘋果日報》報導，今天兩人出席簽票會也發表看法，蔡康永說：「每部電影都有它的命運，尤其跟好萊塢大片競爭更激烈」，小S則表示「去大陸辦活動時真的很多人來握手說好喜歡我，結果都沒去買票」，對此蔡康永則緩頰「他們是真的喜歡你啊，但票房不能跟喜愛程度畫等號」。

對於電影需賣出5億才能回本，以目前狀況來說是確定賠錢，對此蔡康永表示還是會繼續宣傳衝刺票房，但賠錢的話總不能要我們去死吧，此外兩個人還允諾，

台灣票放能破億，就同戴《甘味人生》假面具開直播，至於此承諾能否兌現，就看台灣粉絲買不買帳。

(中時電子報)