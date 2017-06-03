豪雨致災 外勤勞工可停止工作不扣薪

豪雨成災導致工作場域有危險，勞工可停止作業，雇主不得扣薪！近期連日豪雨，對於冒著風雨外送的店員、或是搶修電線桿的工程人員等，勞動部指出，可以《職安法》第18條認定，主張有危險而停止工作，雇主也不得因此給予扣薪、解僱等不當處分。

《職安法》第18條中規定，勞工執行職務發現有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告。雇主不得對前項勞工予以解僱、調職、不給付停止作業期間工資或其他不利處分，違者可處3~15萬罰鍰；但若勞工濫用，雇主需證明且報主管機關認定才可處分。

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉表示，但若是勞工上下班途中，要主張《職安法》第18條，恐怕有爭議，因為通勤過程中雇主無法指揮監督，但若是出發前往執行勤務時，像是外送、修電線桿等，勞工認為有這當中有危險，可立即自行停止工作，向主管報告，而主管不得有不利處分，停止工作期間薪資需照給。

但勞工因危險而停止工作，並不代表就能休息了，鄒子廉說，倘若危險狀況解除後，雇主同樣可以請勞工再度執行勤務，或是改為安排安全的工作請勞工執行。

(中時)