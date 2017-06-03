MLB》國民打瘋了！狂掃20安打趴運動家

運動家被國民打得灰頭土臉，慘挨20安輸球，圖為挨9安的先發崔格。(美聯社)

國民昨靠王牌薛爾瑟(Max Scherzer)一夫當關，贏得與巨人的系列賽，3日輪「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg)登場戰運動家，期望延續連勝，在球隊打線大爆走，狂掃20安攻得13分火力相挺下，他沒讓球隊失望，繳7局失2分好投，率國民13比3勝出，斬獲3連勝，他則拿下個人5連勝、本季第7勝。

小史前一場對教士，飆出生涯最多的15次三振，這場先發仍備受矚目，不過焦點卻被爆走的打線搶去。面對運動家投手崔格(Andrew Triggs)，麥可泰勒(Michael A.Taylor)和丹尼墨菲(Daniel Murphy)第2、第3局接連開轟，替球隊添得2分。隨後運動家靠喬依斯(Matt Joyce)轟2分炮追平，卻也是噩夢的開始。

4上崔格連挨2支二壘安打，失掉第3分，不過隨後連抓2出局，以為就要化解危機，孰料，第3個出局數始終抓不到，反讓國民靠2支安打進帳2分，崔格挨生涯最多的9支安打、失平單季最多的6分後，僅撐3.2局就退場。接替的孟塔斯(Frankie Montas)一上場就遭敲安，讓國民多得1分後才穩住局面。

隨後運動加再換上尼爾(Zach Neal)，但他僅5上安然過關，6局起連3局落難，6上挨沃斯(Jayson Werth)陽春炮，7上被古溫(Brian Goodwin)轟2分炮，8上更連同安森尼阮棟(Anthony Rendon)3分炮在內，挨4安失4分，總計尼爾僅投6.1局，失7分是此役運動家失分最多投手。

有打線火力相挺，小史度過3局亂流後，狀況也回神，僅再讓運動家打線敲3支零星安打，沒再失掉分數，總計他此役投7局被打4安、失2分，另有7次三振，表現亮眼。儘管運動家9下有阿隆索(Yonder Alonso)轟陽春炮，但比分差距實在太大，只能眼睜睜看國民以10分之差，在自家主場帶走勝利。

(中時電子報)