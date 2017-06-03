皇馬鐵粉 納達爾：歐冠決賽得先進球
「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）正在巴黎問鼎生涯第10座法網冠軍，卻也心繫明晨在威爾斯卡地夫進行的歐洲足球冠軍決賽。作為西班牙「銀河艦隊」皇家馬德里的死忠粉絲，納達爾說：「決賽對尤文圖斯先進球很重要！」
「這是場很有趣的比賽，我認為對皇馬來說，比尤文先進球非常重要，」納達爾在法網的記者會表示，「因為尤文的防守非常強，被他們先進球會很難踢。不過球是圓的，皇馬也很有實力，這是場旗鼓相當的決賽。」
納達爾非常熱愛足球，儘管他的叔叔米蓋（Miguel Angel Nadal）曾經效力另一支西甲豪門巴塞隆納，納達爾卻是巴薩死敵皇馬的死忠粉絲。而在2005年法網決賽，大會就特別邀請當時效力於皇馬的法國巨星席丹（Zinedine Zidane）擔任嘉賓，最後把男單冠軍「火槍手盃」頒給了納達爾。
席丹如今已是皇馬教頭，而銀河艦隊目前的看板一哥C.羅納多（Cristiano Ronaldo），和納達爾也有不錯的私交，上月中才到馬德里公開賽4強戰替蠻牛加油。而且兩人都是耐吉的贊助球星，還合拍過一支精彩的廣告，C羅先用腳踢網球尬納達爾，最後納達爾也穿上足球鞋，向C羅秀了他的「黃金左腳」。
今年2月納達爾受訪時還透露，成為皇馬主席是他的夢想之一，「如果你問我願意嗎？我當然會說好。只是這個願望不太可能實現，畢竟皇馬現在已經很棒了，他們有很好的主席，不需要我，但未來的事誰知道呢？」
有趣的是，納達爾2014年還有一張拿著尤文圖斯球衣的照片，不過那是當時效力尤文的西班牙前鋒洛倫特（Fernando Llorente）所贈。沒想到3年過去，尤文卻成了皇馬舉起隊史第12座歐冠金盃的最後障礙。
(中時電子報)
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