液晶面板掩護走私陸菇 關警查獲6噸
保三總隊和關務署高雄關3日在高雄港42號碼頭查獲以液晶面板掩護走私大陸乾貨香菇，2只40呎貨櫃從香港進口台灣，貨櫃名目是液晶面板，但底層藏大量的香菇，初估總重逾6000公斤，市價超過新台幣1000萬元；警表示，貨主公司資本額僅25萬元，懷疑是人頭公司，將傳66歲胡姓負責人到案說明。
保三指出，1日發現這批貨櫃的貨物很可疑，收貨人遲未於期限內辦理報關手續，高雄關依規定查驗，使用X光檢查儀器及警犬執檢，發現貨物上下層物品不同，立即開櫃逐箱深入檢查。
高雄關表示，2只貨櫃開箱後都是一片片液晶面板，但翻起面板往下窺看，竟是一箱又一箱的大陸香菇，開櫃逐箱清點，數量初估達700箱，總重逾6000公斤，市價超過千萬元，屬近年最大宗。保三指出，走私的公司資本額僅25萬元，懷疑是人頭公司，將傳胡姓負責人到案。
警方說，該公司僅在今年1月從台中進口1次，遭海關抽驗櫃正常，這是第2次進口，貨物3月已到貨，貨主卻遲遲未辦理報關，才會令人起疑。這批香菇進口時間適逢端午節前後，研判不肖業者看準應景食材需求，覬覦低價香菇才走私販售圖利，但此行為涉違反懲治走私條例、海關緝私條例，正擴大追查幕後走私集團成員。
(中時)
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