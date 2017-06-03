蘇花斷賀陳旦挨批神隱 綠委叫屈：單純的落石

交通部長賀陳旦今天赴蘇花公路等地視察。（李忠一攝）

立委陳歐珀（左）為賀陳旦（右）叫屈，強調賀陳旦在蘇花公路落石封路後，都有在指揮、調度，並沒有神隱。（李忠一攝）

交通部長賀陳旦在蘇花公路發生落石封閉、3階段通車7天後，今天（3日）終於來到蘇花公路等地視察，民進黨立法委員陳歐珀為賀陳旦叫屈，指外界批部長神隱，但部長是在指揮、調度，「災害是很單純的落石，不像報紙寫的所謂的大災難。」

立委蕭美琴說，搶修預計須4、5個月之長，接下來就是旅遊旺季，但「好像整個報導上面，把這個路講得非常危險。」影響到民眾前往花東旅遊的意願。她強調，正確的資訊要讓國人知道，坊間有太多錯誤、甚至扭曲的資訊到處流竄，交通部要讓國人知道各種便民措施，也要讓人知道為什麼需要管制。

對於第一時間沒來蘇花公路視察，賀陳旦說：「我並沒有到現場，不代表交通部的資源跟我自己的注意力沒有到現場。」他解釋，在分層負責、各部門的協調上應沒有怠忽，希望民眾能理解。至於先去視察桃機後才到蘇花公路，賀陳旦也強調，在視察的先後順序上，沒有任何政治考慮。

(中時)