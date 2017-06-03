護水志工通報 助受困瓜農脫困

第四大隊第四分隊防汛護水志工廖河淦通報，協助受困瓜農脫困。（中央災害應變中心提供）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨持續影響台灣，鋒面逐漸移至中台灣，水利署第四河川局緊急應變小組今（3日）上午6時許，接獲第四大隊第四分隊防汛護水志工廖河淦通報。

雲林縣二崙鄉濁水溪楊賢堤防段的河中沙洲西瓜田有瓜農受困，應變小組隨即轉知通報雲林縣消防局請求救援。

消防局立即派出救災車輛、氣墊艇及數名消防人員前往搶救，不到1小時順利將受困民眾平安救出。

(中時)