北部地區災後復建 國軍動員逾500兵力

國軍協助災後重建。（中央災害應變中心提供）

災後復原工作陸續展開。（中央災害應變中心提供）

國軍協助災後家園復原及清除障礙物等作業。（中央災害應變中心提供）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨持續影響台灣，鋒面逐漸移至中台灣，目前北部地區雨勢已趨緩和，災後復原工作也陸續展開，新北市三芝、石門、金山以及基隆安樂等地區均有災情傳出。

第三作戰區包括陸軍關指部、憲兵202指揮部、海軍基支部等單位持續投入5百餘名兵力，協助災區進行道路、環境清理等災後復原等任務，期盼儘早還給鄉親乾淨整潔的家園。

今（3）日上午第三作戰區指揮官徐衍璞中將一早即前往基隆安樂區，會同區長勘查災損嚴重的基金一、二路區域，掌握國軍進行復原進度與後續所需；另與基隆市市長說明兵力派遣狀況及協助災後復原情形。

第三作戰區表示，目前已指示各部隊，全力協助地方政府實施災後復原，救災任務是刻不容緩，全體官兵投入救災工作，並在安全無虞的前提下，以最高效率執行任務，協助災後家園復原及清除障礙物等作業，以維國人生命財產安全。

(中時)