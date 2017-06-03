議員指蔡壁如是地下市長 柯P動怒
台北市長柯文哲今接受市政總質詢，國民黨議員徐弘庭要求市長室主任蔡壁如到議會備詢，但蔡請假，引來徐弘庭不滿，還拿出多篇新聞批評柯文哲讓蔡壁如插手局處業務、逼走一級首長甚至喬事，根本是「地下市長」、「柯蔡體制」。連番追問讓柯文哲顯得頗為不滿，指媒體上謠言本來就很多，最後還對徐弘庭說：「你要拿新聞來質詢我，I am sorry。」
此外，柯文哲今早在交通會報時提到「這次下雨太好了」，可以藉機會看看世大運場館若漏水，可以馬上修補。徐弘庭痛批他沒有同理心，柯則說，他沒有這個意思，是媒體斷章取義，但若造成冒犯，他願意道歉。
徐弘庭今在質詢一開始就提出權宜問題，指議員想質詢蔡壁如，蔡卻請假。對此，柯文哲回應，因為她的孩子今天在成功大學畢業，1年才請這麼1天假，不是故意的。
但接著，徐弘庭拿出多篇新聞質疑，媒體報導蔡壁如逼走前發言人林鶴明、被內定為發言人、插手局處業務甚至要求研考會修飾民調問卷、飆罵世大運發言人、決定首長人事、喬大巨蛋等。
柯文哲先是說，新聞是假的，蔡壁如當發言人太危險、她不會講謊話，也不可能要求局處修改業務；此外，蔡壁如很愛唸是真的，但常常都是請她打電話，交代她做事情而已。
不過，徐弘庭仍認為，北市府先前成立大巨蛋監督小組，成員包括副市長鄧家基、林欽榮、都發局長林洲民等人，為什麼只派蔡壁如去見趙藤雄？徐要求，每位首長當場回答「有什麼事是蔡壁如做得到而你們做不到？」但首長均表示，蔡做得到的事，自己也都做得到。
最後，柯文哲顯然對徐弘庭連番拿出新聞追問頗為不滿，直說「你要拿新聞來質詢我，I am sorry」，但徐弘庭仍認為，以前柯文哲常常更正新聞、對新聞做回應，為什麼對「地下市長」的新聞卻不更正？柯則不滿回說，如果每一則新聞都要更正，事情都不用做了。
(中時)
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