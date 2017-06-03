新住民的第二個家 生活適應輔導班開始報名

新北市戶政事務所定期開辦新住民生活適應輔導班，協助新住民適應台灣生活並取得身分證，圖為2016年板橋開班。（新北市民政局提供）

新北市戶政事務所為了協助新住民適應台灣生活，將於6月6日起開辦「新住民生活適應輔導班」，內容包括親職教育、台灣習俗與禁忌及就業面談等五大課程，協助新住民融入社會。

民政局戶政科長顏耀明表示，新北市目前有超過10萬名新住民，每年平均都會有近1000位新住民取得國籍，今年預計將開辦10班招收300人，在臺依親、尚未設立戶籍的新住民只要攜帶外僑居留證前往鄰近戶政事務所就可以報名參加。

顏耀明說，生活適應輔導班課程不但完全免費，而且學習時數可列入歸化國籍的基本語言能力常識時數，學員們更能透過參加輔導班與其他新住民分享在臺生活經驗，戶所並提供領有執照的托育人員協助照顧學員子女，也歡迎新住民家庭帶著全家人一起參與課程同樂。

越南籍的裴明秀平時必須照料患有眼疾的丈夫，同時還要負責家中小吃店的經營，因此遠嫁到台灣5年依舊無法完成學習時數，並取得身分證，永和戶政事務所因此主動協助報名105年度課程，目前裴明秀不僅順利完成課業，也在等待人生第一張的中華民國身分證。

裴明秀說，課堂中還會讓來台灣時間較久的「學姐」帶領剛到台灣的新人，而且親子教育、就業面談技巧等課程對於往後的生活都非常有幫助，不僅省下摸索融入社會的時間，在上課過程中也認識許多好姐妹，甚至相約結業後一起報名其他課程。

(中時)