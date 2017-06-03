海埔新生地？淡水河暴雨後驚變垃圾河

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昨天暴雨過後，淡水河渡船頭河岸今天飄滿垃圾和廢棄物。（譚宇哲攝）

昨天暴雨過後，淡水河渡船頭河岸今天飄滿垃圾和廢棄物，宛如海埔新生地。（譚宇哲攝）

昨天暴雨過後，淡水河渡船頭河岸今天飄滿垃圾和廢棄物，散發陣陣腐敗臭味。（譚宇哲攝）

淡水河出現海埔新生地？暴雨昨天轟炸北台灣釀災，各地淹水情形今天解除，災後復原之際，淡水老街渡船頭附近的淡水河岸卻出現大量垃圾、廢棄物，密密麻麻幾乎看不到水面，宛如一片海埔新生地，甚至散發陣陣腐敗臭味，讓散步民眾掩鼻直呼「好臭！」

(中時)