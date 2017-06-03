肇事後送傷者就醫即閃人 小心仍構成肇逃

施姓男子去年8月騎機車在大寮區與林姓女機車騎士擦撞，肇事後將林女送醫且繳清醫療費用就離開，直到林女報警後，施男才到警自首；高雄地方法院審結認為，施男雖將傷者送醫，但未表明身分或等警到場就離去，仍屬肇逃，考量他善盡肇事者義務且獲林女原諒，輕判他徒刑8月、緩刑2年。

(中時)