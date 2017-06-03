鄧超逼問「何時生小孩」 劉詩詩這回竟愣住

劉詩詩昨以飄逸白色洋裝現身新片記者會。（圖／達志影像）

劉詩詩被鄧超問何時生寶寶。（圖／達志影像）

因《步步驚心》結緣相戀的吳奇隆、劉詩詩2015年完婚，兩年來兩人常被外界關注何時生寶寶，但當事人總說順其自然，昨(2日)劉詩詩現身新片記者會，被鄧超當面逼問「打算什麼時候要孩子？」沒想到有「詩爺」稱號的劉詩詩竟愣住了。

昨劉詩詩與鄧超、阮經天、林嘉欣出席電影《城市之光》記者會，鄧超在台上問劉詩詩何時生小孩，嚇得劉詩詩停頓數秒，才開口說：「我不告訴你」，劉詩詩近來大膽挑戰短髮，被問：「是不是覺得自己是最美的女人？」劉詩詩則打槍回：「我是男人。」

鄧超又問阮經天有沒有喜歡過男生，讓眾人內心一驚，而阮經天則老神在在說：「喜歡過啊！我經常喜歡男生的。」解釋是對合作過男演員之間的友情，鄧超也同意：「那跟我一樣。」鄧超話鋒一轉，當眾抱怨邀阮經天吃火鍋好幾次都不來，笑說不想介紹新片了，讓阮經天反吐槽：「你記仇記很久耶。」

(中時電子報)