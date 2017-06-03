鄧超逼問「何時生小孩」 劉詩詩這回竟愣住
因《步步驚心》結緣相戀的吳奇隆、劉詩詩2015年完婚，兩年來兩人常被外界關注何時生寶寶，但當事人總說順其自然，昨(2日)劉詩詩現身新片記者會，被鄧超當面逼問「打算什麼時候要孩子？」沒想到有「詩爺」稱號的劉詩詩竟愣住了。
昨劉詩詩與鄧超、阮經天、林嘉欣出席電影《城市之光》記者會，鄧超在台上問劉詩詩何時生小孩，嚇得劉詩詩停頓數秒，才開口說：「我不告訴你」，劉詩詩近來大膽挑戰短髮，被問：「是不是覺得自己是最美的女人？」劉詩詩則打槍回：「我是男人。」
鄧超又問阮經天有沒有喜歡過男生，讓眾人內心一驚，而阮經天則老神在在說：「喜歡過啊！我經常喜歡男生的。」解釋是對合作過男演員之間的友情，鄧超也同意：「那跟我一樣。」鄧超話鋒一轉，當眾抱怨邀阮經天吃火鍋好幾次都不來，笑說不想介紹新片了，讓阮經天反吐槽：「你記仇記很久耶。」
(中時電子報)
關鍵字：劉詩詩
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。