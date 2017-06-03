高雄市教育局歷時4年編撰完成「食在高雄樂遊遊」教材扎根校園食安

教育局編撰補充教材讀本「食在高雄樂遊遊」，舉辦新書發表會，學童扮起小廚師模樣。（李義攝）

教育局編撰「食在高雄樂遊遊」，依低中高年級分成3輯介紹在地食材等。（李義攝）

為落實食安教育並向下扎根，高雄市教育局歷時4時編撰完成以在地食材為主軸的食育補充教材讀本「食在高雄樂遊遊」，依國小低中高年級分為3輯，以不同的寫作手法引領學生認食物並養成均衡飲食的習慣。

面對社會層出不窮的食安問題，為落實「食育」的推動，提供老師們教學上的專業支持，教育局邀集高雄市國教輔導團輔導員、學校老師、營養師組成專業社群，不斷腦力激盪修訂，終於完成這本教材。

第1輯以詼諧、生動有趣的手法撰寫，誘發學生的學習興趣；第2輯故事編排以「探索」形式呈現，除了加深對食物的認識，同時也培養學生思考的能力；第3輯則重視「操作」，讓學生能將習得知識落實行動中，從日常實踐健康生活及均衡飲食的習慣。

教材內容豐富活潑，例如以學校午餐較常見、具有特殊地域性及分屬六大類食物等特性，選出毛豆、香蕉、紅豆、芭樂、番茄、芋頭、鳳梨、白玉蘿蔔、荔枝、虱目魚、愛玉、棗子等12種食材分成12個主題逐章深入介紹。

同時設計各主題學習後測評量單，置於高雄市飲食教育專屬網站提供使用者免費下載，以利教師教學使用。

教育局長范巽綠表示，高雄的農牧產業有獨特性與多樣性，期待在孩童成長時，教導孩子認識真實的食物，同時具備辨識選擇安全食物，以及養成吃在地食物的生活習慣，奠定日後健康生活的基石，厚實終身學習的軟實力。

(中時)