桃猿「動紫大盛」 小宇、楊程鈞參戰

動紫─楊程鈞。(桃猿提供)

Lamigo桃猿隊經典主題「動紫大盛」將在6月9日(五)至11日(日)連續三天開趴，是Lamigo上半球季主場最後一個主題趴，訴求歡樂搖滾以及賽後無極限演唱會的「動紫大盛」在今年的參戰陣容比強更強！2017年動紫大盛一分為三天，分別為：Exciting Party、Dancing Party以及Moving Party。今日再宣布兩位全能歌手楊程鈞以及小宇參戰，動紫大盛音樂祭參戰名單正進入高潮！

動紫─小宇。(桃猿提供)

出生中壢在地的小宇(宋念宇)是台灣藝能界全能的歌手代表之一，其創作能力絕佳，擔任作詞、作曲、和聲編寫、和聲、RAP等。之後以音樂製作人的身份，從事製作、作曲、和聲編寫等工作。小宇的音樂本質充滿「生命張力」，風格多元，讓聽者百聽不厭，做出別人沒有做過的音樂，做出自己最想唱的歌曲。小宇將在今年動紫大盛擔任6月11日(日)賽後的第一位演唱嘉賓，「就站在這裡」為Moving Party獻唱感動人心的歌曲。

近來人氣飆高的「小龜」楊程鈞是台灣藝能界另一位全能的歌手，寫詞、主持、唱歌等經歷豐富，在動紫大盛音樂祭當中連續第三年受邀，今年繼續與麻吉-山的孩子樂團以及前LamiGirls Lily一起在六日兩天的賽前以及局間帶來Live的動紫K歌以及經典應猿曲。個人首部電影作品即將問世加上又可以回到全猿主場與大家見面，楊程鈞可說是雙喜臨門，他笑說：「連續第三年的演出，球迷朋友陪著我一起成長，對於今年的演出特別期待！」

2017「動紫大盛」音樂祭參戰名單揭曉將進入高潮階段，究竟還會出現那些樂團和歌手參戰？誰又是Lamigo桃猿隊2017年「糸柬王求女子口馬」的新團員迎戰樂團和歌手呢？快親臨現場體驗動紫大盛棒球音樂祭，連續三天感受不同的動紫威力吧！

(中時電子報)