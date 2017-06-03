桃猿「動紫大盛」 小宇、楊程鈞參戰
Lamigo桃猿隊經典主題「動紫大盛」將在6月9日(五)至11日(日)連續三天開趴，是Lamigo上半球季主場最後一個主題趴，訴求歡樂搖滾以及賽後無極限演唱會的「動紫大盛」在今年的參戰陣容比強更強！2017年動紫大盛一分為三天，分別為：Exciting Party、Dancing Party以及Moving Party。今日再宣布兩位全能歌手楊程鈞以及小宇參戰，動紫大盛音樂祭參戰名單正進入高潮！
出生中壢在地的小宇(宋念宇)是台灣藝能界全能的歌手代表之一，其創作能力絕佳，擔任作詞、作曲、和聲編寫、和聲、RAP等。之後以音樂製作人的身份，從事製作、作曲、和聲編寫等工作。小宇的音樂本質充滿「生命張力」，風格多元，讓聽者百聽不厭，做出別人沒有做過的音樂，做出自己最想唱的歌曲。小宇將在今年動紫大盛擔任6月11日(日)賽後的第一位演唱嘉賓，「就站在這裡」為Moving Party獻唱感動人心的歌曲。
近來人氣飆高的「小龜」楊程鈞是台灣藝能界另一位全能的歌手，寫詞、主持、唱歌等經歷豐富，在動紫大盛音樂祭當中連續第三年受邀，今年繼續與麻吉-山的孩子樂團以及前LamiGirls Lily一起在六日兩天的賽前以及局間帶來Live的動紫K歌以及經典應猿曲。個人首部電影作品即將問世加上又可以回到全猿主場與大家見面，楊程鈞可說是雙喜臨門，他笑說：「連續第三年的演出，球迷朋友陪著我一起成長，對於今年的演出特別期待！」
2017「動紫大盛」音樂祭參戰名單揭曉將進入高潮階段，究竟還會出現那些樂團和歌手參戰？誰又是Lamigo桃猿隊2017年「糸柬王求女子口馬」的新團員迎戰樂團和歌手呢？快親臨現場體驗動紫大盛棒球音樂祭，連續三天感受不同的動紫威力吧！
(中時電子報)
關鍵字：2017
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。