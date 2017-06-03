間歇暴雨襲山城 度過難眠風雨夜
梅雨鋒面襲台，台中市和平區昨日降雨超過300毫米，造成東崎路中斷，今日上午已搶通，東勢區有1座橋樑封閉，新社區公所則派員巡路，持續清除路面落石與倒塌樹木。昨夜間歇暴雨讓台中市山城居民整夜難眠，幸好天亮後，出門巡視家園，未傳出嚴重災情。
新社區白天風雨漸歇，公立幼兒園地漥處，排水分流奏效，經一夜降雨，沒有淹水情形。區長劉孟富說，昨夜雨勢雖大，但還好沒有短時間驟降，整夜下下停停，僅有零星樹倒、小落石，已派員巡路排除。
東勢區目前有1座地方橋樑封閉。區長徐佩鈴表示，校栗埔橋有危險疑慮，目前禁止人車通行，而沙連溪水暴漲，目前東興里河段的水位還未達警戒線，已派員監控跨越該溪的建安橋，不排除必要時封閉。
和平區公所指出，中47線自由里東崎路往東勢方向，11公里處邊坡昨有落石坍方、路樹倒塌，造成雙向交通受阻，已派員搶通；位處地層滑動潛勢區的佳陽、松茂部落，昨從黃色升至紅色警戒，自由里長張陽生、博愛里長范忠文、梨山里長陳政福3度前往逐戶勸離，但居民仍堅持固守家園，幸好一夜平安。
至於和平區大梨山未傳出災情，但梨山文物館前有處大斜坡，雨勢一大，匯聚成滾滾水流往享堂沖去，目前未造成路基侵蝕或掏空，工務單位已派員警戒，如有危險疑慮會立即封路。
(中時)
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