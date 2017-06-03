首個更生人樂團成立 用音樂重返社會
大雨澆灌的午後，信義區的香提大道上仍擠滿人潮，由更生人組成的「夢·啟動」樂團，今下午舉辦第一場音樂會，多數團員原本都是音樂人，賦有音樂長才，但部分因接觸毒品從此人生變調，如今已假釋出獄的他們，在張榮發基金會的幫助之下，組成「夢·啟動」樂團，把「Ready yo go」準備好重返社會的心情唱給大家聽。
張榮發基金會長執行長鍾德美表示，基金會長年接受保護會的轉介，幫忙出獄的更生人生活所需，也定期和勞動力發展署桃分署合作，當更生人上完冷凍空調的課程後，捐贈一套一萬元的維修工具組，希望減輕更生人的負擔，讓他們順利找到工作、重返社會。
鍾德美說，這次保護會告訴基金會，有不少人在獄中持續學習音樂，也對音樂很感興趣，希望當他們出獄後，可以提供樂器的支援，幫助他們延續音樂夢，於是基金會就捐贈了薩克斯風、長號和電吉他音箱三樣樂器，幫助更生人成立了「夢·啟動」樂團。
「夢·啟動」6位團員目前分別從事餐飲、工地零工或接受職訓中，但不管工作再累，每周一上午都會在台北聚集團練，還有人儘管工作到半夜，也從沒缺席團練。
「音樂是我的靈魂，沒音樂就毀了！」原本就是吉他手的王聖芬因為毒品而入獄，在獄中仍跟友人們繼續學習音樂，他說，在獄中的生活很無聊，不少人會鬧事和打架，但音樂有著安定的力量，讓他們有不同的目標和支持，陪伴他們度過獄中生活。
此次演出的歌曲「Ready to go」就是王聖芬在獄中的自創曲，描寫著戒毒後已經準備好面對社會的心情，歌詞寫到：「一路不退縮，渴望到世界盡頭，就算痛再多，我願承受絕不回頭，」王聖芬說，希望這個樂團也可以是一種傳承，讓在獄中也在學習音樂的人，出獄後可以有這個的舞台。
(中時)
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