車牌註銷不想繳稅！男子偷車牌來用

王男懸掛偷來的車牌。（葉書宏翻攝）

38歲王姓男子因為繳交自小客車牌照稅，遭監理站註銷車牌，他竟突發奇想騎機車至新北市板橋區僑中一街，趁機偷竊路旁老舊自小客車的車牌，自以為神不知鬼不覺，可以不用繳稅又可以輕鬆上路。

王男昨下午2時許，駕駛懸掛偷來車牌的自小客車行經新北市永和區，停等紅燈之際一旁警員輸入車牌號碼，竟是遭竊車牌立即將他攔下，王嫌坦承犯案，辯稱因為車牌遭註銷，才會去偷一個車牌來用。警訊後依竊盜罪法辦。

(中時)