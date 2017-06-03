法網》阿格西突現身 救了喬柯維奇？
原本與世界第2喬柯維奇(Novak Djokovic)法網合作到前一天結束，但傳奇名將阿格西(Andre Agassi)，男單第3輪仍在第2盤到場邊觀戰， 讓「喬帥」有了扭轉契機，5盤勝出免於提前淘汰命運。
喬柯維奇第3輪面對阿根廷好手舒瓦茲曼(Diego Schwartzman)打得艱辛，鏖戰5盤才5比7、6比3、3比6、6比1、6比1勝出。阿格西在第2盤3比4時現身場邊，令喬柯維奇十分感謝。
喬柯維奇坦言，當時他正看著大螢幕，知道觀眾有些騷動，才得知阿格西到場，「他其實不該現身，前一天是我們法網面對面的最後一次合作。」喬柯維奇表示由於阿格西有其他計畫，原定法網只能在頭一周到場，「他此役現身是不在計畫內的，我非常感激他排開了行程，到現場觀戰。」
先前阿格西接受訪問透露，自己是無償擔任喬柯維奇的教練，「我花自己的時間、精力，但我不需要金錢的回饋，我只是想幫他。或許也能提升比賽，如果他在場上能繳出最佳表現，這是我唯一能做的。」
「喬帥」證實阿格西所言不假，且表示當然希望能繼續與阿格西合作，但未來合作模式為何，他尊重阿格西，「這是他的決定，我非常期望我們能長期合作，但至今仍沒有定論。但我想如果不與家人時間衝突，他或許能在大賽幫助我。」
(中時電子報)
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