研究：日飲5杯咖啡 降低50％肝癌風險
你一天都喝幾杯咖啡呢？日前一項英國最新研究顯示，每天如果喝5杯咖啡，則罹患肝癌的風險會降低50%，而效果會隨著杯數遞減，一天2杯風險降低35%、一天1杯則降低20%。目前該研究結果已經發表在《英國醫學期刊》上。
英國南安普頓大學(the University of Southampton)的研究團隊指出，在整理了250萬人的統計數據後發現，若與不喝咖啡的人比較，罹患肝癌的機會會降低，甚至可以減少達到50%的風險。
但專家也建議，一天喝5杯咖啡對某些人來說身體負擔可能也很大，例如大量咖啡因的攝取，就會對如孕婦等特定人群造成潛在傷害。
而雖然目前研究團隊尚未釐清為何咖啡具有這樣的抗癌效果，但仍然相當期待將來能透過咖啡這種許多人的日常飲料，介入慢性肝病治療與防治，用溫和的方式，使咖啡成為優秀的天然藥物。
(中時電子報)
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