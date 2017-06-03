中市公車追撞車禍 司機疑心肌梗塞送醫搶救

中市今天中午發生一起公車追撞意外，仁友客運王姓駕駛開車行經崇德路時，疑因心肌梗塞追撞前面停紅燈的自小客車及豐原客運，王男意識不清緊急送醫、1名女乘客頭暈等不適症狀送醫。案發原因，警方調查中。

台中市消防局在中午接獲通報指稱，有兩輛公車撞成一團，其中有1名公車司機已無意識，消防隊出動搶救，搶救人員到場發現，仁友客運105路公車與豐原客運12路公車、自小客車發生車禍，豐原客運有4名乘客發生頭暈等症狀，1人較嚴重送醫，其他3人自行返家。

警方調查，43歲的仁友客運王姓駕駛疑在開車時突發心肌梗塞，公車先後擦撞自小客車及由34歲陳姓駕駛開的豐原客運。

搶救人員到場時，發現王男趴在方向盤上，已神智不清，將他緊急送中國附醫搶救；而豐原客運內4名乘客出現程度不一的頭暈等不適狀況，其中，65歲劉姓婦人有頭暈及胸悶等身體不適症狀就嚴重而送醫，其他3人婉拒協助送醫、自行離開現場。

(中時)