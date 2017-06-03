中市公車追撞車禍 司機疑心肌梗塞送醫搶救
中市今天中午發生一起公車追撞意外，仁友客運王姓駕駛開車行經崇德路時，疑因心肌梗塞追撞前面停紅燈的自小客車及豐原客運，王男意識不清緊急送醫、1名女乘客頭暈等不適症狀送醫。案發原因，警方調查中。
台中市消防局在中午接獲通報指稱，有兩輛公車撞成一團，其中有1名公車司機已無意識，消防隊出動搶救，搶救人員到場發現，仁友客運105路公車與豐原客運12路公車、自小客車發生車禍，豐原客運有4名乘客發生頭暈等症狀，1人較嚴重送醫，其他3人自行返家。
警方調查，43歲的仁友客運王姓駕駛疑在開車時突發心肌梗塞，公車先後擦撞自小客車及由34歲陳姓駕駛開的豐原客運。
搶救人員到場時，發現王男趴在方向盤上，已神智不清，將他緊急送中國附醫搶救；而豐原客運內4名乘客出現程度不一的頭暈等不適狀況，其中，65歲劉姓婦人有頭暈及胸悶等身體不適症狀就嚴重而送醫，其他3人婉拒協助送醫、自行離開現場。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。