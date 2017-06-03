花蓮台8線166.8K文山路段坍方 搶17時搶通

台8線166.8K文山路段，今天下午發生坍方。（新城警分局提供）

台8線166.8K文山路段，今天下午發生坍方，目前交通受阻，目前工路段人員搶修中，預計下午5時搶通。（張祈翻攝）

受西南氣流及滯留鋒面影響，花蓮昨晚間起，雨量集中在山區，台8線166.8K文山路段，今天下午發生坍方，目前交通受阻，目前工路段人員搶修中，另外花蓮境內降雨量最多的合歡山區域，過去24小時累積雨量已達309毫米，導致合歡路段，多處路面有土石覆蓋，車輛勉強能通行。

公路總局第四區養護工程處洛韶工務段長張宇博指出，台8線166.8K（天祥以西1.5K），目前放置警示燈提醒用路人，由警員協助交管，由工程人員進行清除，預計下午5時許搶通。

蘇花公路112.6k災點則因上午間歇落石，現場暫停放行，原訂下午4時至6時的放行時間，將俟落石狀况再做評估。公路總局呼籲民眾，盡量避免進入山區公路，多利用省道即時路況查詢系統、或收聽廣播訊息留意路況。

(中時)