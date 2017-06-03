黃國昌勘災「濕背秀」 王欣儀狠酸：賣雨具的人怎生存
台灣北海岸一帶昨（2）日受到豪雨侵襲，時代力量立委黃國昌前往金山、萬里一帶勘災，卻因幾張在大雨中不撐傘的照片，遭質疑是做秀；國民黨籍台北市議員王欣儀除於臉書酸黃是演員外，還諷刺地說，他這樣要讓賣雨傘、雨衣的人該如何生存啊？
黃國昌昨在臉書po出勘災照，其中一張，他旁邊的男子雖撐著傘，黃卻沒拿東西遮蔽，也沒一起站在傘下，另張照片則是他全身濕透地看著暴漲溪水；讓人覺得奇怪的是，從這兩張照片的拍攝角度可發現，幫忙拍照的人有撐傘，卻讓黃被雨淋濕。
對此，王欣儀指出，在滿目瘡痍的災情下，要感謝黃國昌的「笑果」演出，「好不容易藉選區災情慘重，找到一個po感人無遮勘災照，以免被罷免的大好機會；卻被眼尖網友發現，拍照的人傘緣都露出來了！在如此狂雨下，卻只見戰神頭髮、襯衫只微濕，實在作秀演很大！」
(中時電子報)
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