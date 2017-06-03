下雨太好了？柯P：沒有這個意思

豪雨侵襲北台灣，台北市長柯文哲今早主持交通會報時表示，這次下雨太好了，看看世大運場館還有哪幾個有漏，趕快去補一補，現在補比賽就不會漏了，此話一出引起議員砲轟沒同理心，柯則解釋，他並不是指「下雨太好了」，意思是說可以檢視世大運場館太好了，若造成冒犯，願意道歉。

柯文哲主持交通會報舉昨天水災為例，塞車的路段擬出SOP給相關單位來改進，讓後續不塞是最聰明的改善方法，昨天水災發生就發生了，每次都檢討改善，下雨也能檢驗世大運場館是否還有漏水問題，在賽前妥善處理。

他說，像這次內湖很好，「我都跟蘇麗瓊說，這次下雨太好了，看看場館還有哪幾個有漏，趕快去補一補，現在補比賽就不會漏了。」

此話一出，柯文哲今天下午到議會備詢，遭市議員徐弘庭痛批沒有同理心，柯則澄清，他沒有這個意思，但若造成冒犯，他願意道歉。

(中時)