賴清德要大家別再否定南部縣市府治水辛勞

台南市長賴清德在一場新書發表會提到梅雨鋒面造成北部淹水，要大家別再否定南部縣市政府治水辛勞。（程炳璋攝）

立委黃偉哲呼籲天災不分藍綠，要國民黨別杯葛前瞻建設中的治水相關預算。（程炳璋攝）

造成北台灣嚴重淹水的梅雨鋒面逐步南移，南部山區已累積很大雨量，台南市政府3日上午已先預防性撤離東山區、南化區共129人，中央氣象局南區氣象中心呼籲民眾先別前往山區。台南市長賴清德以「北部花這麼多錢還不是照淹」要大家別再否定南部縣市政府治水的辛勞。

中央氣象局南區氣象中心表示，梅雨鋒面南移趨緩，南部地區的西南氣流依舊旺盛，氣候仍不穩定，嘉義、高雄的山區雨勢持續不停，平地上午雨勢不大，但整體還是要觀察鋒面接觸西南氣流後所產生的對流狀況。

賴清德表示，過去南部淹水，大家都否定政府治水辛勞，更罵政府錢花到哪裡，這次梅雨證明北部仍是照淹，不能說治水沒有效果，主要是因氣候變遷，短時強降雨，已超過北部縣市本身的防洪保護量所造成。

賴清德提到過去中央政府每年編列全台治水預算才20億、30億，根本無法解決淹水問題，直到前總統陳水扁時代，行政院長謝長廷提出8年800億治水預算，10餘年來發揮效果。

賴清德認為蔡英文政府正在推動的前瞻基礎建設中的「水環境」相當重要，各界該給予支持。黃偉哲呼籲天災不分藍綠，國民黨勿杯葛前瞻建設中的治水相關預算。

(中時)