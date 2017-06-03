上火車前3小時落網 嫌犯辯：不知自己通緝犯
花蓮吉安警分局北昌派出所員警昨中午12時許進行巡邏勤務，見1名陳姓男子在廢棄鐵皮屋內獨自飲酒行徑可疑，經盤查後發現陳男為涉及酒駕及竊盜案件的通緝犯，自通緝後四處躲藏，陳嫌直呼，沒想到會在上火車前3小時落網，警方也將他遞解歸案，終止他的逃亡計畫。
經過警方查證，陳男於2106年間在花蓮犯下酒駕及住宅竊盜，分別被法院判處有期徒刑4個月、5個月確定，從此男子便開始四處躲藏，甚至逃亡至外縣市靠打零工唯生，花蓮地檢署在2016年12月2日正式對男子發布通緝。
獨自在鐵屋飲酒，因行徑詭異，遭盤查的陳男於警詢中表示，近期都在桃園工作，連自己成了通緝犯都不知道。警方指出，陳男從2008年便陸續犯下多起住宅竊盜案，年紀雖輕卻已是多是進出監所的慣竊，警方在完成詢問後便將他遞解歸案。
(中時)
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