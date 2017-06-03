談「準大嫂」范冰冰 李晨妹妹洩滿意度爆表

李晨妹妹誇范冰冰人很好。（圖／取自北京冬雨、范冰冰微博）

網友爆出李晨妹妹幼時片。（圖／取自北京冬雨微博）

范冰冰、李晨前年認戀。（圖／中時資料照片）

女神范冰冰前年以一張合影大方認了與李晨的戀情，兩人交往兩年來戀情穩定，頻被選為最有望接力完婚成為明星夫妻的情侶，今(3日)微博網友曬出小李晨18歲妹妹幼時照片，透露李晨妹妹現在在澳洲念書，對「準大嫂」范冰冰讚不絕口，誇她「人非常好」。

知名微博網友「北京冬雨」稍早發文說：「關於李晨妹妹李可馨的訊息還是流出了（這是上五年級時的李晨妹妹？），最新消息來自她的同學：李可馨今年21歲，目前正在澳洲留學。跑男去澳洲錄製時李可馨還到酒店探班看望哥哥。而且，李可馨誇范冰冰人非常好，看來是對自己的這個大嫂很滿意啊。」並附上李可馨與李晨合影。

而李晨先前參加節目《約吧大明星》首度對大眾分享自己家庭狀態，他表示父母親已離婚，家中除了他，還有個小他18歲的妹妹，母親十分喜歡范冰冰，還整天教李晨要怎麼對人家好，看似相當迫不及待將范爺娶進門。

(中時電子報)