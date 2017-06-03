省道變溪流 新中橫明德段慘狀直擊
滯留鋒面及西南氣流帶來豪雨，南投縣信義鄉神木村新高口累積雨量衝破400毫米，陳有蘭溪、神木溪暴出山洪，鄉治明德村7-11超商附近沉砂池飽和外溢，土石流順著俗稱為「新中橫」的台21線省道沖刷而下，整條馬路滿是堆積如小丘的砂石與洪流，狀甚嚇人，數十戶民宅遭泥水入侵，慘不忍睹。
受害戶之一信義鄉民代表林麗英表示，原定今天與夫婿蕭學甲出國旅遊，但昨晚及今天凌晨的傾盆大雨太嚇人，讓夫妻倆睡得很不安穩；早上起來門前雖然積水盈尺，但影響到的只是進出不方便，稍稍鬆了一口氣。
哪知到了8、9點鐘，道路南端的山溪沉砂池溢滿，大量土石沖刷而下，順著各民宅及7-11門裡門外、以及停車場累積堆置，看起來就像個砂石堆置廠。
蕭學甲表示，縣長林明溱中午已趕來了解，並討論山溝排水渠道設計與施工問題；另，工程單位已派出大型怪手全力導水與擋水，阻止泥漿續灌屋內災情擴大。已知有20戶左右受災。
(中時)
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