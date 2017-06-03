蔡英文鼓舞士氣 網諷：災害在哪 臉書發到哪
全台因梅雨鋒面侵襲，暴雨成災。總統蔡英文在臉書發文說「災害在哪裡，國軍就到哪裡」，並提醒國人注意安全，慎防大雨帶來的災害。但網友似乎不太領情，在下面留言諷：「災害到哪裡，臉書就發到哪裡」。
蔡英文表示，中央及各地方政府都密切注意災情，國防部也完成兵力、機具及災防裝備的部署，並在容易發生土石流及淹水地區預置人力。政府總動員，全力投入防救災。文末並附上國軍奮勇救災的照片。
一席鼓舞人心、士氣的話，卻不得青睞。蔡英文在上月25日致詞時，也曾強調說：「作為三軍統帥，我是中華民國國軍的最大靠山！」然而，左手作為靠山的時候，右手卻在刪減福利、砍退休俸。
網友在下面留言諷：「國軍在哪裡，災害就到哪裡」、「災害到哪裡，臉書就發到哪裡」、「有事用國軍，沒事罵國軍」、「時薪八塊半的廉價勞工」。臉書也被上百條「正視目前台灣改裝汽機車問題」的言論洗版。
(中時電子報)
文章來源：蔡英文臉書
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