雷奔電掣夜空詭譎 紫光閃電現蹤

生態攝影家賴仲由抓到決定性的瞬間，拍下紫光閃電，強烈的瑰麗光束，讓人感受雷奔電掣的震撼。（賴仲由攝影）

梅雨鋒面壟罩台灣，6月2日晚間彰化不僅大雨狂炸，還雷奔電馳，上演詭譎聲光秀，熱愛攝影的賴仲由在大村住家的屋頂，拍到強烈的「紫光閃電」，完美呈現這一瞬間的瑰麗，如極光壟罩，伴隨轟隆地聲響，讓人震撼又驚艷，感受大自然的力量。

「雷神索爾來了！」彰化昨晚入夜後，天打雷劈，前夜7點多先下陣陣暴雨，閃電緊接著一道道劃過天際，雷電交加，轟隆劈打，讓人聽得心驚膽跳，生態攝影家賴仲由

，晚上8點多到頂樓檢查門窗，看到一道道閃電奔馳天際，趕緊回房拿起相機記錄，拍下了這一道強烈紫光閃電，雷光從天頂直劈地面屋頂，強烈的紫色光束，就宛如大爆炸一樣，自己拍下身體情不禁彎下腰下。

賴仲由說，抓住這決定性的瞬間，以為自己也被擊倒了，非常震撼。他將拍到畫面傳到臉書，「瞬間豪大雨，趕緊關起門窗，窗外超級雷聲閃電，真嚇人」網友感受到磅礡氣勢，紛紛回應，好粗的閃電，好嚇人、還好沒事、沒事，看了都軟腿了，還能拍，太專業了，「最美的閃電一瞬間」。

(中時)