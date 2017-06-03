阿里山公路66到88公里 晚間8點預警性封閉

台18線66K到88K沿線，山坡雨水傾洩而下，形成上百道噴泉瀑布。（呂妍庭翻攝）

台18線66K到88K沿線，山坡雨水傾洩而下，形成上百道噴泉瀑布，部分路段水量甚至大到足以讓行經路人跌倒。（呂妍庭翻攝）

阿里山區近72小時累積雨量最高達到823毫米，山區土石含水量過高，台18線從石棹66K到阿里山森林遊樂區88K沿線，山坡雨水傾洩而下，形成上百道噴泉瀑布，部分路段水量甚至大到足以讓行經路人跌倒。

公路總局阿里山工務段長黃秋揚表示，雖目前蓄積雨水是從正常管路排出，但排水量是平日雨季的數倍，因排水常會夾雜大小不一的落石，且山區雨勢持續不斷，擔心用路人晚上冒險通行，恐有相當危險性，所以晚間8點起，特地針對落石高潛區的66K到88K段實施預警性封閉，預計4日早上8點再視天候狀況決定何時開放。

(中時)