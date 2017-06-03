被批神隱 蔡英文今首度赴軍方災變中心

蔡英文上任後，今首次赴國軍災害應變中心堪災，也和雲林縣、南投縣、苗栗縣、嘉義縣長通電了解狀況。媒體詢問，蔡總統曾批評馬英九八八風災時應坐車堪災，自己也尚未跟災民慰問，算不算神隱？府發言人林鶴明說，救災跟應變狀況是全國性的，總統在應變中心聽取相關情形，「我想這是目前最適當的方式」。

林鶴明指出，蔡英文總統非常關心，除了昨天前往防災中心了解最新氣象以及中央地方各部門應變狀況，也要求國防部與地方政府密切配合合，隨時投入救災行列。行政部門隨時提供總統府各項最新訊息，讓總統可以掌握最新災情和各級政府應變作為。

林鶴明說，由於部分地區今日雨勢減緩，開始進行災後清理作業，蔡英文也關心國軍投入協助的情形。到今天上午九時止，國軍共計派遣兵力1302人次、車輛機具191輛(部)，協助執行各地方政府災後復原任務。

林鶴明表示，蔡英文總統也請國防部持續掌握雨勢動態，與各地方政府保持密切聯繫。並適時調整部署兵力與機具規劃，以確保國人生命財產與安全。此外，總統也對於國軍在第一時間投入完成相關人員及災防裝備部署，並在易發生土石流及淹水地區預備人力，即時協助地方政府執行災害防救任務表達肯定。

蔡英文表示，保護人民生命安全是最優先的任務，她希望各相關部會同仁，務必提高警戒，也要跟地方政府整合資訊、通力合作。尤其台灣正面臨氣候變遷的挑戰，暴雨的頻率增加，也讓水患發生的機率提高，政府各單位應該做好萬全的因應準備，並就未來無論防汛、抗旱等等工作，盤點各項政策作為，以期周延的面對來自氣候變遷的各項可能挑戰。

林鶴明指出，總統稍早也致電雲林縣、南投縣、苗栗縣、嘉義縣幾位中南部的縣市首長了解當地情況，並關心是否有需要中央協助的地方，並請相關單位配合協助。由於目前部分地區還在下雨，中央與地方政府都嚴陣以待注意相關地區是否發生災情。總統也正前往國軍第三戰區災害應變中心（桃園中壢龍山營區），了解國軍目前整備情形以及在各地支援救災與災後復原的狀況。

至於地方首長有無提出需求及經費協助？林鶴明說，地方政府要是有提出相關需求，中央政府會全力協助。

媒體詢問，八八風災時，總統就曾批評馬總統，不應該坐直升機，要坐車去堪災，這次總統都沒有出現，是不是沒有親自去慰問民眾，有神隱的感覺。

林鶴明表示，總統不但昨天就去災防中心了解，今天也了解各相關地區，尤其中南部地區現在都還是在雨勢當中，這部份是否行政官員到現場去，我們也有考量，總統現在正前往國軍第三戰區災害應變中心，也是從總統的角度，全盤了解國軍在各地狀況，救災跟應變狀況是全國性的，「總統在應變中心聽取相關情形，我想這是目前最適當的方式」。

至於總統接下來是否有堪災情形？林說，要看是否有災情發生狀況再來確認，有進一步資訊確認後再來和大家說明。

這是否是總統上任以來第一次到國軍災害應變中心視察？林表示以災害來說，是第一次。

(中時)